Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам

Зараз Ізраїль перебуває в епіцентрі безпрецедентної за своїми масштабами і небаченої інтенсивності війни з терористами. Коли хоронять понад тисячу загиблих, коли число поранених уже перевищує 3 тис. людей, а заручників – понад 160, включаючи жінок, дітей і співробітників сил безпеки. Після закінчення війни (а поки що незрозуміло, як вона розвиватиметься) Ізраїлю доведеться провести глибокий аналіз, розібратися в причинах такого жахливого провалу й у тому, як йому запобігти в майбутньому. Цей розбір доведеться викладати у школах розвідувальних служб у всьому світі, щоб уникнути таких інцидентів.

Після 11 вересня, здавалося б, світ мав вивчити уроки – і з погляду вдосконалення розвідувальної роботи, і здійснення превентивних заходів, – щоб запобігати таким подіям. На подив багатьох, ми, проте, знову стикаємося з безпрецедентним провалом і на розвідувальному, і на оперативному рівнях. Цього разу з боку держави з найбагатшим у світі досвідом протидії терористам.

22 роки минуло від, як раніше вважали, наймасштабнішої в історії терористичної атаки, що сталася 11 вересня 2001 року у США . Проте кілька днів тому відносно невелика терористична організація ХАМАС зуміла затьмарити «Аль-Каїду» бен Ладена і здійснити безпрецедентний напад на Ізраїль .

Фото: тг-канал Yigal Levin Розгортання додаткових сил військ Армії Ізраїлю на кордоні з Газою.

Лінія оборони Армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Гази включає набір засобів і технологій, призначених запобігати терористичним атакам або хоча б попереджати про них і первинно захищати (до приходу повітряних сил чи механізованої піхоти).

Складається вона з верхньої та нижньої огорожі, індикативної верхньої огорожі, чутливої до дотику, спостережних пунктів, позицій для прицільної стрільби, піхотних баз із танками, бронетранспортерами і піхотними підрозділами. У населених пунктах діють загони самооборони, які мають бути останнім буфером між цивільним населенням і терористами. І попри все це, в суботу вранці сотні терористів ХАМАС прорвали огорожу на багатьох ділянках, відносно легко вторглися на застави ЦАХАЛ, убили або взяли в полон усіх, хто перебував на посту. Тим часом частина нападників розосередилася і проникла в десятки громад. Усі ці люди були добре навчені, вони знали, як протидіяти своїм цілям. І прийшли з єдиною метою – убити чи полонити євреїв.

Фото: timesofisrael.com Солдати ЦАХАЛу вивозять тіла ізраїльтян, убитих під час атаки палестинських терористів 7 жовтня 2023 року в кібуці Кфар-Аза.

ЦАХАЛ не був готовим до такої концентрації сил – до сотень терористів, які проривають огорожу одночасно в багатьох місцях і на автомобілях і мотоциклах прямують до застав і кібуців. Декотрі населені пункти розміщені за сотні метрів від кордону, інші – за кілька кілометрів. І на цих теренах виникла багатотисячна «кривава вечірка». Трагічними наслідками стали окупація поселень усередині Ізраїлю, тисячі загиблих і поранених. ХАМАСу вдалося подолати всю систему оборони, використовуючи нехитрі засоби.

Аванпост включає вежу, оснащену кулеметом, яким дистанційно керують спостерігачі на іншій позиції. ХАМАС запустив дрон, підірвав кулемет на даху аванпосту і паралізував усю систему.

Командний пункт з жінками-спостерігачами – це war room на військовій базі поблизу кордону. Цілодобово десятки спостерігачів сидять перед екранами, з'єднаними з камерами, що виходять на прикордонну огорожу. Вони бачать кожен рух на межі, знають, як викликати війська або активувати стрілецьку установку. ХАМАС нейтралізував камери спостереження протитанковими ракетами.

Терористи інтенсивно використовували дрони в атаках. Скеровували їх на танки, спостережні позиції чи солдатів на заставах. Про загрозу від безпілотників з Гази Армія оборони Ізраїлю знала щонайменше з 2010 року. Проте оборонне відомство нічого не робило, аби запобігти їй.

Фото: mil.in.ua Огорожа між Ізраїлем і Газою

Індикативна огорожа між Газою та Ізраїлем повинна попереджати про кожен контакт. У суботу вранці бойовики прорвали її в кількох місцях, улаштувавши вибухи. І ніхто не відправив у ці сектори додаткових сил. Поки що невідомо, чи надійшов сигнал в оперативні штаби, розташовані поза межами ділянки, підпорядкованої дивізіону в Газі, і хто знав про прорив паркану.

Система командування і контролю: ХАМАСу вдалося паралізувати передову її частину в Секторі Гази. Сили дісталися окупованих кібуців лише приблизно за 3,5 години після початку атаки, а населених пунктів, що розміщені на півдні, – за шість годин або навіть більше.

Багато питань залишаються відкритими. Схоже, що це був збій у роботі кількох систем одночасно. Однак ми вже можемо спробувати оцінити, чому це відбулося.

Держава Ізраїль – на рівні і політичного, і військового командування – була переконана, що оборонні системи, побудовані довкола Гази, можуть забезпечити належну відповідь у разі вторгнення сил ХАМАСу в кібуци і громади довкола сектора. Водночас друга частина цієї концепції, яка зазнала краху, полягала в тому, що інша сторона, тобто ХАМАС, не планувала такої операції, що її інтересом було умиротворення, а не розв’язання війни. Тож політичні та військові еліти опинилися в пастці цієї концепції. Навіть якби попередження пролунало, люди, які ухвалюють рішення, не змінили б своєї позиції.

Фото: тг-канал Yigal Levin

Ця концепція виникла не на порожньому місці. Таким було бачення політичного керівництва країни. Якщо говорити про пріоритетність, роками воно сприймало сили ХАМАС як меншу загрозу порівняно з тим, що діється в Юдеї та Самарії – туди змусили перенаправити величезні ресурси розвідки і засобів. Армія, основою якої є регулярні війська, у протистоянні потужним загрозам по всьому периметру держави повинна розставляти пріоритети. Тоді як відволікання сил в одну область неминуче позначається на розвідувальних ресурсах іншої.

З точки зору іранців і ХАМАС час для нападу був обраний ідеально. Єврейські свята і субота. Коли бойові наряди, які ЦАХАЛ залишає на базах, відносно нечисленні. Багато солдатів їдуть додому, щоб відсвяткувати із сім'ями, тож якщо планувати атаку, то найкращий час для неї – це свята і вихідні.

Однак перш за все це був безпрецедентний провал розвідки всіх спецслужб Ізраїлю. Моссад не зважив на зустріч представників Ірану, терористичної організації "Хезболла" і керівництва ХАМАСу в Катарі і Туреччині. Розвідувальне управління, особливо контррозвідка ШАБАК, не змогли ідентифікувати підготовчі заходи до теракту. А тривали вони дуже довго – утаємниченими мусили бути десятки людей.

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Такий провал розвідки пов'язаний не тільки зі згаданою концепцією, а й з фіаско в системі збору розвідувальної інформації в Державі Ізраїль. Нездатність завербувати джерела в стратегічних центрах ХАМАСу, неспроможність зрозуміти розвіддані, інвестувати ресурси в боротьбу з ХАМАС. Розвідувальні служби Ізраїлю щодня занурені в протидію іранському ядерному проєкту, запобігання терористичним атакам за кордоном, вони збирають дані про цілі для екстрених атак, особливо про об'єкти Хезболли в Лівані та Секторі Гази. За попередніми даними, ХАМАС спільно з іранцями зумів розробити надсекретну систему зв'язку, невідому Ізраїлю, за допомогою якої планували всю операцію. Підготовка до такої операції, я припускаю, проводилася не в Секторі Гази, а за кордоном. Так де ж тоді був Моссад? А для Моссаду ХАМАС є останнім пріоритетом.

Перед атакою ХАМАС була низка ознак того, що червоне світло нарешті має бути увімкнене, проте помилкова концепція інтерпретувала ці ознаки по-іншому.

Так, 12 вересня відбулися щорічні навчання військового крила терористичних угруповань у Секторі Гази, сухопутні і морські маневри, включно з ракетними пусками в морі. 22 вересня, вперше за два роки, з території Гази запустили запалювальні кулі, в результаті чого в околицях спалахнули пожежі. Запуски куль продовжувалися і в наступні дні. 24 вересня ХАМАС, “Ісламський джихад” і Народний фронт визволення Палестини вирішили посилити заходи безпеки і координацію між палестинськими терористичними організаціями. 3 жовтня військово-терористичне крило “Ісламського джихаду” провело військові маневри, під час яких бойовики імітували напад на танки ЦАХАЛу, здійснили запуски ракет в море і т. д. Всі ці ознаки були розцінені як навчання, а не як обман. Ніхто не очікував серйозного безпекового інциденту.

Фото: EPA/UPG

Інший сигнал був пов'язаний з майбутніми виборами в керівництві ХАМАС, в політичний комітет цього терористичного руху. Вибори керівного складу політичного крила ХАМАСу завжди породжували внутрішню боротьбу між конкурентами щодо військову стратегії, яку вони мають намір реалізувати після обрання. Кожен з кандидатів прагнув представити більш жорстку і зухвалу лінію.

Наприкінці жовтня в ХАМАС завершиться тривалий процес виборів до його інституцій, зокрема до його вищого керівного органу. На посаду голови політвиконкому претендують двоє – Ях'я Сінвар і Салех аль-Арурі. Сінвар нині очолює рух ХАМАС у Газі, а аль-Арурі є другою людиною в політичному комітеті після Ісмаїла Ханії, у якого невдовзі спливе термін повноважень на посаді голови комітету. Аль-Арурі зараз вважають найбільш радикальним елементом в ХАМАС, він працював над відновленням зближення ХАМАСу з Іраном і збільшенням кількості терактів. Сінвара, з іншого боку, вважають більш прагматичним елементом в терористичній організації. Минулий

Фото: palinfo.com Салах аль-Арурі

рік показав, що Салах аль-Арурі насправді є більш впливовою фігурою в ХАМАС, і тому можна було б припустити, що рух прийме лінію війни.

Одначе, крім безпрецедентного провалу розвідки та сил безпеки, Держава Ізраїль за останній рік пережила низку серйозних потрясінь, які суттєво вплинули на силові органи. Революція державного устрою, яку намагався здійснити ізраїльський уряд, спричинила дуже глибокий розкол в ізраїльському суспільстві і в армії. Настільки, що пілоти та розвідники з усіх підрозділів оголосили, що припиняють службу в армії. Упродовж останнього року ізраїльські військові були занурені в забезпечення того, щоб структура держави не розвалилася, і менше у підготовку до війни. Політичне керівництво безвідповідально публічно атакувало військове командування, принижуючи і завдаючи особистої шкоди вищим ешелонам армії. Політики повністю відмовилися прислухатися до попереджень керівників оборонного відомства про те, що політика уряду завдає серйозної шкоди Ізраїлю і створює в його ворогів величезну спокусу і віру в те, що вони мають силу знищити Державу Ізраїль.

7 жовтня 2023 року – знакова подія в житті Ізраїлю, але її уроки повинні бути засвоєні країнами всього світу. Концепції не мають поглинати держави, політичне керівництво не має шкодити своїй армії і системі безпеки, завжди необхідно розглядати розвідувальну інформацію з різних сторін, і завжди скептично ставитися до ситуації. Технології не можуть замінити людей, вони можуть допомогти, але не замінити. І найголовніше – завжди будьте скромними і помірними: навіть якщо ваш опонент сприймається як слабший за вас. Опонент, який сприймається вами слабким, іноді є найнебезпечнішим.