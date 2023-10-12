Для нарощування виробництва боєприпасів РФ працює з промисловістю Білорусі

Росія намагається відновити виробництво боєприпасів і вийти на довоєнний рівень, а за можливості навіть перевершити його.

Про це розповів представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді".

"Плани РФ щодо виробництва на 2024 рік – близько 2,1 млн боєприпасів. Але цю кількість без допомоги інших країн, де можна брати комплектуючі, в тому числі і порох, Російська Федерація не зможе зробити. Для того, щоб відновити виробництво і нарощувати його, вони активно працюють з промисловістю Білорусі",- зазначив Скібіцький.

За його словами, до початку літа цього року армія РФ використовувала переважно боєприпаси зі своїх складів. Вони були виготовлені більше 30 років тому і лише половина з них, за даними ГУР, мали нормальний стан.

Починаючи з жовтня, російські війська щодня використовують близько 15 тис. боєприпасів.

Раніше голова ГУ розвідки Кирило Буданов розповів, що Росія вже отримує від Північної Кореї боєприпаси.