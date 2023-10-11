Зеленський на знак солідарності хоче відвідати Ізраїль, - ЗМІ

В офісах Зеленського та Нетаньягу від коментарів відмовилися.

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі.

Про це розповіли Axios двоє українських та ізраїльських чиновників.

Джерела повідомили, що Офіс президента Зеленського надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу з проханням узгодити візит.

Переговори щодо візиту є попередніми, дати візиту наразі немає.

В офісах Зеленського та Нетаньягу від коментарів відмовилися.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що в перші дні російського вторгнення для України було критично важливо не почуватися самотньою, а міжнародна підтримка дуже допомогла.

"Тому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і висловити свою підтримку народу. Я не говорю про якісь установи, а про підтримку людей, які постраждали від терактів і сьогодні гинуть", - сказав Зеленський.