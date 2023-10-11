Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
ГоловнаСвіт

Зеленський на знак солідарності хоче відвідати Ізраїль, - ЗМІ

В офісах Зеленського та Нетаньягу від коментарів відмовилися.

Зеленський на знак солідарності хоче відвідати Ізраїль, - ЗМІ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі.

Про це розповіли Axios двоє українських та ізраїльських чиновників.

Джерела повідомили, що Офіс президента Зеленського надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу з проханням узгодити візит.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Переговори щодо візиту є попередніми, дати візиту наразі немає.

В офісах Зеленського та Нетаньягу від коментарів відмовилися.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що в перші дні російського вторгнення для України було критично важливо не почуватися самотньою, а міжнародна підтримка дуже допомогла.

"Тому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і висловити свою підтримку народу. Я не говорю про якісь установи, а про підтримку людей, які постраждали від терактів і сьогодні гинуть", - сказав Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies