Під час зустрічі у форматі “Рамштайн” Україна робила акцент на посиленні нашої ППО, а також артилерії та далекобійних систем.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Тривала зустріч, конкретна. Чітко прозвучало, що Америка продовжить сталу та безперервну підтримку України необхідним для нашого захисту. Обговорили, як зараз, перед зимою, посилити наші можливості в захисті від російського терору – дронів і ракет”, - зазначив президент.

Також відбулась зустріч Володимира Зеленського із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

Голова держави розповів, що Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції й надасть Україні F-16, а також оголосила про новий оборонний пакет від Бельгії, у ньому є і ракети для ППО.

“Бельгія перша у світі почала конкретне використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від російської агресії, і вже наступного року 1 млрд 700 млн євро отримаємо на підтримку нашої оборони та проєкти відбудови”, - зауважив Володимир Зеленський.

Він додав, що також обговорили запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи.

“Щодня наші воїни та весь наш народ міцніші”, - підсумував президент.

Раніше повідомлялось, що на Раді Україна-НАТО йшлося про підготовку до зими в умовах війни з Росією, боротьбу з корупцією і кроки до членства нашої держави в Альянсі.