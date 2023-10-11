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Поліцейські Харківщини повідомили про підозру протоієрею Ізюмської Єпархії

Священник УПЦ МП демонстрував підтримку російської агресії проти України.

Поліцейські Харківщини повідомили про підозру протоієрею Ізюмської Єпархії
Фото: Нацполіція

За інформацією поліції Харківської області протоієрей Ізюмської єпархії УПЦ МП благословляв представників збройних формувань Росії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У липні минулого року у селищі Дворічна 63–річний підозрюваний проводив освячення водою представників збройних формувань Російської Федерації та військової автомобільної техніки окупантів, чим продемонстрував підтримку російської агресії проти України”, - йдеться у повідомленні.

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Це відбулось, коли священник УПЦ МП брав участь у публічному релігійному заході з приводу “Дня хрещення Русі”. 

Слідчі поліції заочно повідомили церковнику про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. 

Якщо його провину буде доведена, священнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, Служба безпеки встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ МП. Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.

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