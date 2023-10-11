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Шмигаль заявив про прогрес щодо розширення коридорів солідарності зі Словаччиною

Український прем'єр провів переговори зі своїм словацьким колегою щодо транзиту.

Шмигаль заявив про прогрес щодо розширення коридорів солідарності зі Словаччиною
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів переговори зі своїм словацьким колегою Людовітом Одором щодо транзиту української агропродукції та заявив про прогрес щодо розширення коридорів солідарності зі Словаччиною.

Про це йдеться в дописі Шмигаля у соцмережах.

Шмигаль повідомив, що Україна запровадила механізм верифікації та погодження чотирьох груп свого аграрного експорту, який наразі діє з Румунією та Болгарією. 

"Розраховуємо, що Словаччина також приєднається до такої ініціативи та зніме національні обмеження на українську аграрну продукцію. Подякував Людовіту Одору за конструктивну співпрацю і підтримку", - додав глава уряду.

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Нагадаємо, минулого місяця міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, яка дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини після її створення.

Водночас Київ "поставив на паузу" розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину у Світовій організації торгівлі, аби вирішити загалом питання торгівлі нашої держави з країнами Євросоюзу.

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