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До бюджету надійшов грант від США на 1,15 млрд доларів

Гроші будуть витрачені на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків бюджету.

До бюджету надійшов грант від США на 1,15 млрд доларів
Фото: ОПУ

Сьогодні до державного бюджету надійшов грант від США у розмірі 1,15 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє сайт Мінфіну.

Зазначається, що кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Проєкт має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

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Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.

“Надзвичайно вдячні Уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів“, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, Міністерство фінансів спільно зі Світовим банком реалізує проєкт PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, Мінфін реалізує моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках проєкту.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

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