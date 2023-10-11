Глава держави наголосив, що московські амбіції ніколи не обмежувались Україною: “І всі ми хочемо, щоб ці амбіції програли саме в Україні”.

Сьогодні, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони в форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

“Зараз вже можна сказати кілька речей, які мають важливе значення. Перше: Путін не отримає Україну. Друге: Росія не потягне нової гонки озброєнь. І третє: демократія здатна перемогти в цій битві, і її перемога потрібна не лише нашій державі, а кожній нації, усьому світу”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі знаєте, що московські амбіції ніколи не обмежувались Україною.

“І всі ми хочемо, щоб ці амбіції програли саме в Україні – це найкраща можливість – якнайшвидше, щоб не довелося шукати снаряди й постачати танки в інші держави Європи, Азії чи Африки, які російський диктатор може спробувати перетворити на руїни або захопити у свою божевільну імперію чи зону впливу”, - сказав президент.

Зеленський зазначив, що потрібно, аби прискорити справедливе завершення цієї війни: “Повний захист нашого суверенітету, повне відновлення нашої територіальної цілісності, повне гарантування безпеки України після агресії”.

За його словами, зараз Україна в особливій ситуації на передовій. У такій ситуації, коли важливо тиснути. Без жодних пауз.

“Росія самостійно не справляється з цією війною. Ви це бачите. Їй потрібен Іран – без «шахедів» та іншої допомоги Росія не може. Їй потрібна Північна Корея. Уявіть це: вперше у своїй історії Москва пішла на поклон у Пхеньян. Чорноморський флот Росії тікає якнайдалі від наших морських дронів і ракет. Традиційні покупці російської зброї бачать, наскільки ефективнішою є зброя, яку робить вільний світ і яку використовують українці”, - сказав президент.

Також глава держави повідомив, що цієї зими Росія спробує повторити тактику терору.

“Звичайно, наше завдання зараз – пройти цей важкий період, цю зиму. Але насправді реальна сила цього завдання, якщо його реалізувати, значно більша, ніж пройти тільки цю зиму. ППО – це вагома частина відповіді на питання про те, коли закінчиться ця війна та чи закінчиться вона справедливо для України. Я впевнений, що це може бути так. Буде так”, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ППО великого радіуса дії може забезпечити й такі речі, як функціонування наших коридорів у Чорному морі та в Дунайському регіоні. ППО гарантуватиме, що російська авіація не зможе наближатися до наших рубежів, а отже, це подолає проблему російських керованих авіабомб.

Зеленський зауважив, що сильне ППО також дозволить нормалізувати експорт, зокрема, зерна. Він зазначив, що українське зерно – це ключ до глобальної продовольчої безпеки. Також сильне ППО дасть можливість мільйонам українців повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, у Брюселлі Зеленський провів зустрічі з генсеком НАТО та міністром оборони США. Зокрема, йшлося про важливість посилення ППО саме напередодні зимового періоду, а також про узгодження програми щодо впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО.