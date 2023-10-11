Які виклики кинула російська війна західному озброєнню? Підсумки дискусії за участю провідних збройових компаній світу

LB.ua і далі інформує про Форум оборонних індустрій, що відбувся в Києві за участю провідних компаній світу. Про те, якими є українські виклики для натовського озброєння і чому зброя, що працювала на полігоні, може підвести на полі бою, говорили на панельній дискусії "Оборонна промисловість в умовах агресії".

У Силах оборони України все ще триває перехід від радянських калібрів і озброєння до систем, калібрів і стандартів НАТО. І хоч держава значною мірою покладається на постачання з країн Альянсу, вона та її західні партнери зможуть налагодити спільне виробництво, переконаний міністр Олександр Камишін.

"Я впевнений, що ми перейдемо до натовських стандартів у деяких аспектах, але тим часом треба використовувати обидві системи. Незалежно від того, наскільки ми збільшимо виробництво в Україні, ми все ще значною мірою покладаємося на партнерів з країн НАТО, тож через це розвиток спільних зусиль, засобів і виробництва для нас важливий", – сказав він.

Камишін додав, що протягом десятиліть оборонна промисловість України функціонувала без інтерференції.

Фото: скрин відео Олександр Камишін

"Ніхто не втручався у внутрішні справи держави. Оборонний комплекс модернізувався, і поточна ситуація вказує на те, що нарощення оборонного комплексу було повільним. Це важка промисловість, і для нарощення обертів потрібні деякі зусилля. Пів року тому, коли ми порівняли наше виробництво з виробництвом Росії, різниця становила десятки разів. За пів року скоротили розрив, і сподіваюся, завдяки співпраці із західними партнерами залучатимемо достатньо спроможностей", – сказав він.

Голова відділення оборонної промисловості чеської Торгової палати Любомир Коварік, говорячи про допомогу ЗСУ, наголосив, що Чехія була серед перших, хто повністю підтримав Україну.

"Чеські компанії здатні не лише постачати обладнання та послуги, але й готові обговорювати з оборонними компаніями України трансфер технологій і розширення експорту", – сказав він.

Фото: скрин відео Любомир Коварік

Коварік додав, що його країна планує фокусуватися на розробці новітніх технологій і говорити про те, як імплементувати нові технології в оборонний комплекс і організувати продаж української зброї за кордоном.

Тільки за перший рік повномасштабного вторгнення, за даними чеського міноборони, Україна отримала від Чехії понад 30 танків, 55 БМП, чотири одиниці авіаційної техніки і 13 самохідних гаубиць – і це не повний список наданого.

Сем Денеке з "Raytheon Technologies" – компанії, що виробляє потужні системи протиповітряної оборони "Patriot", зазначив, що пишається тим, яку роль продукція його компанії відіграє в Україні: від систем ППО для захисту цивільних до озброєння "Stinger" і "Javellin", котрі допомагали українцям протистояти агресору ще в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Тож ми надзвичайно пишаємося своєю роллю й тим, що допомагаємо українцям, які жертвують багатьма речами задля свободи і демократії у світі", – сказав він.

Фото: скрин відео Сем Денеке

Денеке додав, що у співпраці з Україною локалізація є великим пріоритетом, щоб познайомитися з місцевою оборонною галуззю, спроможностями та специфікою. На його погляд, питання полягає в тому, яка саме продукція потрібна в Україні зараз найбільше та що схвалить її уряд. Для подальшого співробітництва також важлива підтримка уряду США.

"Нам, у США, критично важливо, щоб від уряду до уряду діалог був ефективним. Щоб на урядовому рівні Україну підтримували. По-перше, це відкриє можливість вести діалог. По-друге, у нас уже є успішні моделі локалізації по всьому світу, основні характеристики, якими готові поділитися. Важливо і на державному, і на приватному рівні залучати не лише ресурси США. Фокусування на одній державі буде поганою практикою", – сказав він.

Віцепрезидент "Raytheon" наголосив, що в торговельних відносинах має підтримуватися і імпорт, і експорт.

Гендиректор французької "Nextar Group" Ніколя Шамуссі сказав, що його компанія налаштована на перспективну співпрацю з Україною і постачатиме гаубиці "Caesar" Силам оборони.

Фото: скрин відео Ніколя Шамуссі

"Системи "Caesar" з часом стануть для України ще актуальнішими. Як у Німеччині ми започаткували спеціальні механізми взаємодії, так і з Україною налаштовані лише на перспективну співпрацю. Сподіваємося, системи дуже швидко доставлять", – сказав він й уточнив, що вже надійшло 49: 30 із Франції і 19 із Данії.

За словами Шамуссі, нещодавно компанія погодилася наростити потенціал у рази.

"Nextar Group" – виробник самохідних гаубиць "Caesar". Ці САУ нового покоління дозволяють уразити противника за 20 і більше кілометрів від лінії фронту, причому вкрай точно. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще в травні 2022-го говорив, що ці гаубиці вже на передовій.

Головний директор з корпоративних питань і тимчасовий генеральний директор напрямку військово-морських озброєнь "Babcock International" Джон Хові розповів, що, крім постачання комплектів, запчастин і послуг технічного обслуговування, його компанія допомагала Україні налаштовувати системи. Найбільшою проблемою нині він вважає те, що не всі комплектуючі підходять до наявних систем озброєння.

Фото: скрин відео

"Babcock International" ремонтує техніку, надану Україні Великою Британією.

Техніка натовська – виклики українські

Системний перехід української армії на західні стандарти пришвидшився лише після повномасштабного вторгнення росіян. І тут ще є над чим працювати. Компанії-партнери України акцентують, що не всі виклики можна подолати в короткостроковій перспективі.

Україна ж, за словами Камишіна, одну з головних проблем вбачає в невідповідності західних комплектуючих українським системам озброєння.

Фото: скрин відео

Ніколя Шамуссі зазначив, що в його компанії виникли труднощі ще й через брак сировини під час пандемії.

Представники всіх країн відзначили, що зацікавлені в кооперації і з державним, і з приватним секторами в Україні.

"Партнерство в рівній пропорції з державним і приватним секторами вітається у Великій Британії. Для нас рідкісна нагода, так би мовити, адаптувати західні технології в Україні. Розгляньмо Миколаїв, який є загальновідомим світовим центром машинобудування. Чому б не замислитися Миколаєву над тим, як відкрити для себе експортні ринки та заручитися там підтримкою в оборонній промисловості", – сказав Джон Хові.

Фото: скрин відео Джон Хові

Сем Денеке додав, що Євросоюз повинен ретельніше опрацювати питання безпеки трансферу зброї до України. Окрім того, нагадав, що не вся техніка, що успішно працювала на полігоні, так само функціонує на полі бою.

"Зараз в Україні абсолютно все у скруті, але оборонна промисловість змогла вижити. Я думаю, що ми переосмислили підходи до розробок і випробувань, бо розуміємо, що те, що мало б спрацювати за планом, на 100% не спрацьовує в рамках реальних загроз", – додав він.

Попри різні думки з приводу викликів, представники компаній, що допомагають Україні озброєнням, одностайні: підтримувати Сили оборони слід стільки, скільки знадобиться.