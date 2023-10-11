Мовний омбудсмен закликав українські телеканали припинити практику двомовності

Кремінь нагадав про рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до загальнонаціональних мовників із проханням припинити використання двомовності в ефірах.

Про це він написав у фейсбуці, реагуючи на численні звернення громадян.

Кремінь звернувся до телеканалів "Рада", "24 канал", "5 канал", "Прямий", "Еспресо", "Ми – Україна", Національної суспільної телерадіокомпанії України та медіагруп "1+1 Media", "Starlight Media", "Inter Mеdia Group" із проханням розглянути можливість достроково забезпечити реалізацію положень Закону "Про медіа" щодо застосування державної мови в ефірі телевізійних медіа.

Йдеться про застосування виключно української мови або здійснення дублювання, озвучення або переклад українською мовою із застосуванням синхронного або послідовного перекладу виступів та реплік учасників програм, які використовують російську мову.

Кремінь нагадав про рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року, за яким використання двомовності у публічному просторі не тільки порушує права українців на інформацію державною мовою, а й "спричиняє зовнішнє звуження простору вживання української мови, підриває зсередини саму її систему, спотворює її структуру, створює ґрунт для її внутрішнього розкладу, зумовлюючи її занепад".

"Зараз чинне законодавство України дозволяє використання недержавної мови в прямому телеефірі україномовних програм. Але, враховуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, історичне рішення Конституційного Суду, а також важливість реалізації прав громадян України на отримання інформації державною мовою пропоную телеканалам, не чекаючи липня 2024 року, використовувати виключно українську мову у своїх ефірах", – зазначає омбудсман.

Також він нагадав, що з 1 січня 2024 року загальнонаціональні телеканали мають транслювати програми та фільми державною мовою не менш ніж 90% загального ефірного часу між 7:00 і 18:00 та між 18:00 і 22:00 годинами.

А з 7 липня 2024 року в українськомовних програмах використовувати інші мови без дублювання або озвучення можна буде тільки у сталих виразах, коротких фразах та окремих словах.

Нагадаємо, що громадяни України не зобов'язані володіти жодною іншою мовою, крім державної.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019 він набрав чинності. Імплементація окремих статей закону відбувається кожні пів року.