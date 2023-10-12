Також країна передасть боєприпаси для артилерії, важкі кулемети та спорядження.

Міноборони Іспанії підтвердило передачу Україні шести пускових установок ЗРК Hawk.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зокрема, наступного місяця в Іспанії буде проведено навчання для українських операторів і супроводжувачів HAWK.

Також Міноборони анонсувало постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.

Крім того, йдеться про постачання важких кулеметів та спорядження для ЗСУ.

Також відомство повідомило, що Іспанія провела навчання для 2 тисяч українських захисників. Міноборони Іспанії планує навчити до 4 тисяч українців.

Нагадаємо, Міноборони України планує з вересня 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу.