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Міноборони Іспанії підтвердило передачу Україні шести пускових установок ЗРК Hawk

Також країна передасть боєприпаси для артилерії, важкі кулемети та спорядження.

Міноборони Іспанії підтвердило передачу Україні шести пускових установок ЗРК Hawk
Фото: flickr.com gberg2007

Міноборони Іспанії підтвердило передачу Україні шести пускових установок ЗРК Hawk.

Про це йдеться на сайті відомства. 

Зокрема, наступного місяця в Іспанії буде проведено навчання для українських операторів і супроводжувачів HAWK.

Також Міноборони анонсувало постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. 

Крім того, йдеться про постачання важких кулеметів та спорядження для ЗСУ.

Також відомство повідомило, що Іспанія провела навчання для 2 тисяч українських захисників. Міноборони Іспанії планує навчити до 4 тисяч українців.

Нагадаємо, Міноборони України планує з вересня 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу.

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