При цьому речник ВМС повідомив, що не може розповісти всіх деталей.

Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук підтвердив, що корабель Чорноморського флоту РФ “Павел Державин” напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

“Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є”, – сказав Плетенчук.

Він уточнив, що “Павел Державин” є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою.

“Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель”.

Раніше ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії “Павел Державін”.

Тоді керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що в ЗСУ уточнюють, чи це правда, проте зауважила, що «все може бути».

В російському Міноборони ці дані не коментували.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що РФ перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ. На той час в Севастополі ще залишались чотири великі десантні кораблі та підводний човен. Також один десантний корабель ворога залишався у Феодосії.

До цього керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські судна не запливають далі мису Тарханкут. Натомість перевагу в Чорному морі ворог намагається показати авіацією.

Останніми тижнями російський Чорноморський флот РФ зазнав серії серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.