Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС України підтвердили пошкодження російського корабля “Павел Державин” біля Севастополя

При цьому речник ВМС повідомив, що не може розповісти всіх деталей.

ВМС України підтвердили пошкодження російського корабля “Павел Державин” біля Севастополя
Фото: скриншот відео

Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук підтвердив, що корабель Чорноморського флоту РФ “Павел Державин” напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. 

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

“Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є”, – сказав Плетенчук.

Він уточнив, що “Павел Державин” є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою.

“Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель”.

Раніше ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії “Павел Державін”. 

Тоді керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що в ЗСУ уточнюють, чи це правда, проте зауважила, що «все може бути».

В російському Міноборони ці дані не коментували.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що РФ перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ. На той час в Севастополі ще залишались чотири великі десантні кораблі та підводний човен. Також один десантний корабель ворога залишався у Феодосії. 

До цього керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські судна не запливають далі мису Тарханкут. Натомість перевагу в Чорному морі ворог намагається показати авіацією.

Останніми тижнями російський Чорноморський флот РФ зазнав серії серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies