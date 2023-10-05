РФ перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту з Криму в Новоросійськ, – OSINT-дослідник

Наразі в Севастополі ще залишаються чотири великі десантні кораблі та підводний човен. Також один десантний корабель ворога залишається у Феодосії.

Супутникові знімки свідчать, що майже півтори десятки кораблів Чорноморського флоту окупанти перебазували з окупованого Севастополя до Новоросійська, що є найбільшим портом на півдні РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського OSINT-дослідника MT Anderson.

За його даними, до Новоросійська окупанти перекинули два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Зокрема, супутникові знімки від 2 жовтня говорять про те, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

А в самому Севастополі, судячи з тих же знімків від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО - Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

🇷🇺BSF Update🇷🇺

0.5M📷 from 4 Oct 2023 of Novorossiysk.

- 6x Amphibious vessels: 4x Ropucha / 1x Ivan Gren / 1x Alligator

- 2x Admiral Grigorovich Class: 1 Essen in port, Makarov ready to depart?

- 1 of 4 Pr. 22160 present

- 2 of 3 Pr. 21631 present

- 3x Improved KILO present pic.twitter.com/tJYWlPLMYC — MT Anderson (@MT_Anderson) October 4, 2023

Нагадаємо, нещодавно керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські судна не запливають далі мису Тарханкут. Натомість перевагу в Чорному морі ворог намагається показати авіацією.

За даними британської розвідки, росіяни підвищили роль авіації в операціях Чорноморського флоту. Наразі ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, які вилітають із баз в окупованому Криму. Бойові літаки Су-24 виконують ударні операції на морі, включно зі щонайменше одним нещодавнім повітряним ударом по острову Зміїний.

Останніми тижнями російський Чорноморський флот РФ зазнав серії серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року. Ці атаки були більш руйнівними та скоординованішими, ніж досі під час війни.