Нові заступники будуть займатися такими напрямками, як військово-технічна політика, закупівлі, інституційний розвиток.

Сьогодні, 5 жовтня, Кабмін затвердив ще трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив сам міністр.

“Військово-технічна політика, закупівлі, інституційний розвиток – продовжуємо кадрові зміни у Міністерстві. Результат повинен відчути кожен український воїн на фронті”, - написав Умєров.

Фото: Міноборони

Заступниками стали:

Іван Гаврилюк – заступник з питань військово-технічної політики

Генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше – радник Командувача сил логістики Збройних Сил України та керівник головного управління логістики – заступник Начальника генерального штабу ЗСУ.

Найважливіші завдання – розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами партнерами.

Дмитро Кліменков – заступник з питань закупівель

Раніше працював комерційним директором АТ “Укртрансгаз”. Зазначається, що за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів. До цього працював Першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проектів в шведській компанії Еріксон.

Ключові пріоритети на посаді – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.

Станіслав Гайдер – заступник з питань інституційного розвитку

Станіслав – Керівник цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). На попередній посаді займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs), де було переналаштовано ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.

Головний пріоритет – розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.

Умєров зауважив, що українські воїни повинні бути забезпечені усім необхідним.

“Нульова толерантність до корупції та ефективність – найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі”, - повідомив міністр.

Нагадаємо, у кінці вересня Кабмін призначив міністру оборони Умєрову трьох заступників: Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.

18 вересня уряд звільнив всіх заступників міністра оборони, серед яких були Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський, Ганна Маляр, Денис Шарапов, Андрій Шевченко, Віталій Дейнега і Костянтин ващенко.

При цьому першого заступника міністра, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, залишили.

Їхнє звільнення відбулося на тлі заміни міністра Олексія Резнікова, після якого міністерство очолив Рустем Умєров. Призначення провели на тлі гучних скандалів із закупівлями та ймовірними зловживаннями.