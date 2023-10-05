Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського

29 вересня Кабмін призначив довічну стипендію 118 професорам та доцентам закладів вищої освіти України. Серед стипендіатів – батько президента Зеленський Олександр Семенович.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті уряду.

"Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік", – йдеться у розпорядженні №868-р.

Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, у минулому році Кабмін виділив понад 5,5 млн гривень на довічні стипендії науково-педагогічним працівникам. Кошти були спрямовані центральним органам виконавчої влади. Розмір виплат – три прожиткові мінімуми для працездатних осіб за основним місцем роботи стипендіата незалежно від розміру його зарплати або пенсії.