Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Степ невизначеності
Степ невизначеності
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Кевіна Маккарті усунули з посади спікера Палати представників Конгресу США
Кевіна Маккарті усунули з посади спікера Палати представників Конгресу США
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського

Виплата стипендій здійснюватиметься в межах бюджетних призначень.

29 вересня Кабмін призначив довічну стипендію 118 професорам та доцентам закладів вищої освіти України. Серед стипендіатів – батько президента Зеленський Олександр Семенович.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті уряду.

"Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік", – йдеться у розпорядженні №868-р.

Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, у минулому році Кабмін виділив понад 5,5 млн гривень на довічні стипендії науково-педагогічним працівникам. Кошти були спрямовані центральним органам виконавчої влади. Розмір виплат – три прожиткові мінімуми для працездатних осіб за основним місцем роботи стипендіата незалежно від розміру його зарплати або пенсії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies