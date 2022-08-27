Понад 5,5 млн грн виділив уряд на довічні стипендії КМУ

Їх отримують науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, які не підпорядковані МОН.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін виділив понад 5,5 млн грн на довічні стипендії науково-педагогічним працівникам.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

Ці стипендії виплачують науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, які не підпорядковані Міністерству освіти.

Кошти спрямують центральним органам виконавчої влади. Розмір виплат - три прожиткові мінімуми для працездатних осіб за основним місцем роботи стипендіата незалежно від розміру його зарплати або пенсії.

Нині довічні стипендії КМУ отримають 46 працівникам, які зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти, а також протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів ЗВО.

Нагадаємо, уряд виділив регіонам 753 млн грн на шкільні автобуси. Раніше стало відомо, що КМУ також погасить борги студентів-контрактників з окупованих територій.