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Понад 5,5 млн грн виділив уряд на довічні стипендії КМУ

Їх отримують науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, які не підпорядковані МОН.

Понад 5,5 млн грн виділив уряд на довічні стипендії КМУ

На сьогоднішньому засіданні Кабмін виділив понад 5,5 млн грн на довічні стипендії науково-педагогічним працівникам.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

Ці стипендії виплачують науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, які не підпорядковані Міністерству освіти.

Кошти спрямують центральним органам виконавчої влади. Розмір виплат - три прожиткові мінімуми для працездатних осіб за основним місцем роботи стипендіата незалежно від розміру його зарплати або пенсії.

Нині довічні стипендії КМУ отримають 46 працівникам, які зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти, а також протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів ЗВО.

Нагадаємо, уряд виділив регіонам 753 млн грн на шкільні автобуси. Раніше стало відомо, що КМУ також погасить борги студентів-контрактників з окупованих територій.

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