Велика Британія надішле українцям підводні мінібезпілотники для пошуку мін

Велика Британія надішле Україні підводні мінібезпілотники для захисту узбережжя.
Шість автономних апаратів для пошуку мін допоможуть виявляти російську вибухівку в водах України. Таку заяву британського МО цитує The Guardian.
Три БпЛА нададуть з власних запасів Британії, ще три – закуплять у виробників спеціально. Десятки військових ВМС ЗСУ будуть навчені роботі з ними. Перша група вже почала навчальний процес на території Великої Британії.
"Не можна допустити, аби цинічні спроби Росії утримувати світові запас продовольства заради шантажу увінчалися успіхом", – наголосив міністр оборони Бен Воллес.
Він додав, що це життєво необхідне обладнання допоможе Україні зробити свої води безпечними, налагодити експорт зерна і загалом підтримає ЗСУ у намаганні захистити берегову лінію та порти.
Нагадаємо, цього тижня британці спільно з Норвегією оголосили про надання Україні мікробезпілотників, розроблених спеціально для використання в містах і селах для виявлення наближення сил ворога. У День Незалежності премʼєр Борис Джонсон оголосив новий пакет оборонної допомоги на $63,5 млн.