Велика Британія надішле українцям підводні мінібезпілотники для пошуку мін

Три з них нададуть із власних запасів, ще три – придбають.

Велика Британія надішле Україні підводні мінібезпілотники для захисту узбережжя.

Шість автономних апаратів для пошуку мін допоможуть виявляти російську вибухівку в водах України. Таку заяву британського МО цитує The Guardian.

Три БпЛА нададуть з власних запасів Британії, ще три – закуплять у виробників спеціально. Десятки військових ВМС ЗСУ будуть навчені роботі з ними. Перша група вже почала навчальний процес на території Великої Британії.

"Не можна допустити, аби цинічні спроби Росії утримувати світові запас продовольства заради шантажу увінчалися успіхом", – наголосив міністр оборони Бен Воллес.

Він додав, що це життєво необхідне обладнання допоможе Україні зробити свої води безпечними, налагодити експорт зерна і загалом підтримає ЗСУ у намаганні захистити берегову лінію та порти.

Нагадаємо, цього тижня британці спільно з Норвегією оголосили про надання Україні мікробезпілотників, розроблених спеціально для використання в містах і селах для виявлення наближення сил ворога. У День Незалежності премʼєр Борис Джонсон оголосив новий пакет оборонної допомоги на $63,5 млн.