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В Україні воюють приблизно 5 тис. "вагнерівців", - ГУР

Це передові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

В Україні воюють приблизно 5 тис. "вагнерівців", - ГУР
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

В Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує РБК-Україна.

"За нашими підрахунками, їх приблизно 4,5-5 тисяч. Вони на сьогодні працюють на певних напрямках, в першій лінії. Це як штурмові загони. До того ж вони працюють на найбільш загрозливих напрямках. Ми бачили їхню роботу в Лисичанську, на напрямку Попасна - Бахмут. Це передові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - сказав він.

За його словами, відбирають тих людей, які мають досвід бойових дій, які мають відповідну підготовку і проходили службу в збройних силах Російської Федерації. Як правило, це офіцерський склад. 

"І там є люди, які дійсно можуть виконувати психологічно, емоційно, фізично найбільш складні завдання. Це не регулярні збройні сили - це дещо вищий рівень", - зазначив представник ГУР МО.

Скібіцький повідомив, що на території України є найманці з інших країн, але їх мало.

"Там оголошували, що в Сирії створять цілий легіон, що начебто багато найманців бажають йти з Африки. Вони є, але ці групи не численні. Вони теж діють під егідою "Вагнера". Тому ми поки що не бачимо активного застосування іноземних найманців. Є люди з Сирії, з держав Африки, є з інших країн, але це не такі чисельні підрозділи, як це росіяни анонсували", - сказав він.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" активно і відкрито набирає найманців у 27 з понад 80 субʼєктів Росії. Це відбувається через вуличні банери та вербувальників.

У серпні від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника підрозділу.

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