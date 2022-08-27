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Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

Руйнувань та постраждалих немає.

Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині
Фото: ДПСУ у Telegram

У суботу, 27 серпня, війська РФ обстріляли Шалигинську та Білопільську громади на Сумщині. 

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"О пів на третю ночі 20 пострілів з кулемета по територіях Шалигинської громади", - йдеться в повідомленні.

Зранку російські війська з мінометів обстріляли околиці Атинського Білопільської громади. Зафіксовано 18 приходів. Руйнувань та постраждалих в результаті обстрілів немає.

Нагадаємо, що 26 серпня росіяни випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів. 

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