Вранці вибухи було чути в Миколаєві та Запоріжжі, – ОВА

Також ворог завдав ударів по Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях. У Херсонській бої тривають у громадах на межі з сусідніми регіонами.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Сьогодні вночі та зранку були гучні звуки вибухів у Запоріжжі. З боку окупованої Василівки ворог атакував з реактивних систем залпового вогню населені пункти поблизу Запоріжжя. Пізно ввечері спрацювала система ППО, тож шість ракет впали поза межами оселищ. Рано вранці ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупант атакував об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА станом на 8 ранку.

У Дніпропетровській області ворог за ніч сім разів обстріляв Нікопольський район і тричі Криворізький. У Нікополі пошкоджені 10 приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без електрики лишилися майже 5 000 родин. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах є пошкоджене житло. Без постраждалих. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачному масиву та енергетичному підприємству. Є руйнування. Без постраждалих.

Був нічний обстріл Харкова: Основʼянського і Київського районів. Влучання в землю, пошкоджені сусідні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась. За минулу добу – обстріли Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів.

У Луганській області за минулу ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів. Атаки росіян відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.

У Донецькій вночі – артилерійський обстріл Бахмута, зайнялось щонайменше шість будинків. Поранено чоловіка. Обстріл Слов'янська – влучили у територію промислових керамічних складів. Обстріли околиць Торецька. За добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Миколаївка, Слов’янськ, Красногорівка, Торецьк, смт Нью-Йорк, с. Відрадне, с. Нетайлове, с. Олександрівка с. Максимільянівка. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває. За добу по області двоє загиблих, 12 поранених.

Орієнтовно о 04:30 місто Миколаїв зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Тривають обстріли Широківської громади. Близько 04:00 та 05:00 обстрілів зазнало с. Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства та городи. Зранку – обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада.

У Херсонській області була низка гучних вибухів. У черговий раз влучні удари ЗСУ потрапили по Антонівському та Каховському мостах. Також під контролем українських військових Дар’ївський міст, який непридатний для використання. Тож на своїх пропагандистських ЗМІ окупанти оголосили про підготовку встановлення нової переправи через Антонівський міст. Бої продовжують йти у громадах, які межують із сусідніми регіонами. На вулицях Херсона місцеві жителі почали фіксувати російську техніку із позначкою V, натомість Z практично не видно.

Нагадаємо, на Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки.