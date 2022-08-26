Росіяни обстріляли за день 5 громад Сумщини, є поранені, - Живицький

Окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів та артилерії.

За сьогодні, 26 серпня, росіяни випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під ворожим вогнем опинилися території:

Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району;

Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.

Четверо людей у Білопільській громаді внаслідок обстрілів отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських військ по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загинуло 25 осіб, серед них – двоє дітей.