Росіяни обстріляли за день 5 громад Сумщини, є поранені, - Живицький

За сьогодні, 26 серпня, росіяни випустили по Сумській області близько 140 мін та снарядів.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під ворожим вогнем опинилися території:
- Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району;
- Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.
Четверо людей у Білопільській громаді внаслідок обстрілів отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських військ по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загинуло 25 осіб, серед них – двоє дітей.