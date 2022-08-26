Повідомлено про підозру у колабораційній діяльності окупаційній судді з АР Крим, - прокуратура АРК

Прокуратурою автономії також підтримується обвинувачення у суді за фактом вчинення зазначеною суддею державної зради.

За процесуального керівництва прокуратури автономії колишній судді Сакського міськрайонного суду АР Крим повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

"У березні 2022 року, указом президента РФ, підозрювана була призначена суддею "Верховного суду Республіки Крим", тобто добровільно зайняла посаду у незаконно створеному судовому органі на тимчасово окупованому півострові", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ в АР Крим.

Окрім того, прокуратурою автономії підтримується обвинувачення у суді за фактом вчинення вказаною суддею державної зради (ст. 111 КК України), а саме переходу у 2014 році на службу до окупаційних судових органів на посаду заступника голови так званого "Сакського районного суду Республіки Крим".

"У своїй роботі "суддя" незаконно застосовувала законодавство держави-окупанта та ухвалювала рішення від імені РФ, хоча достеменно знала, що на території півострова діють виключно норми українського законодавства та міжнародного гуманітарного права", - повідомила прокуратура.

Нагадаємо, нещодавно ДБР завершило розслідування відносно двох суддів АР Крим, які зрадили Україну. Станом на початок серпня з початку року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно 19 суддів та одного прокурора АР Крим.

Крім того, двом екссуддям Донеччини повідомили про підозру. Вони ухвалюють незаконні рішення "іменем ДНР".