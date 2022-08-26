Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на примус українських дітей йти в захоплені окупантами школи

Україна закликає ЮНЕСКО терміново відреагувати на примус українських дітей йти в захоплені росіянами школи.

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у твіттері написав, що Росія погрожує батькам тимчасово захоплених частин Херсонської і Запорізької областей відібрати їхніх дітей.

"На тлі супротиву Росія погрожує батькам Херсонщини та Запоріжжя відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин", – написав він.

Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022

Нагадаємо, російські окупанти намагаються змусити українських дітей ходити до тимчасово підконтрольних їм шкіл. У Сєвєородонецьку росіянам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу із чотирьох, які оголосили роботу.