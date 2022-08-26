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Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на примус українських дітей йти в захоплені окупантами школи

Ворожі сили погрожують відібрати дітей. 

Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на примус українських дітей йти в захоплені окупантами школи
Фото: оприлюдено ОПУ

Україна закликає ЮНЕСКО терміново відреагувати на примус українських дітей йти в захоплені росіянами школи.

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у твіттері написав, що Росія погрожує батькам тимчасово захоплених частин Херсонської і Запорізької областей відібрати їхніх дітей.

"На тлі супротиву Росія погрожує батькам Херсонщини та Запоріжжя відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин", – написав він.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються змусити українських дітей ходити до тимчасово підконтрольних їм шкіл. У Сєвєородонецьку росіянам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу із чотирьох, які оголосили роботу. 

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