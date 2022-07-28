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Росіянам вдалося зібрати дітей лише на одну школу в Сєвєродонецьку

До війни в місті працювало 20 шкіл.

Росіянам вдалося зібрати дітей лише на одну школу в Сєвєродонецьку
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Російським окупантам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу із чотирьох, які оголосили роботу в Сєвєродонецьку.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб. Слід зазначити, що до російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, у багатьох з яких не знаходилось вільних місць", – йдеться в повідомленні.

Водночас у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло.

 

Нагадаємо, у Луганській області ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію для виконання завдань. Минулої доби тільки з повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів, досягли цілей дві ракети. Населені пункти області чотири рази обстріляли з мінометів. Відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. 

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