США виділили ще 74 млн доларів на допомогу потерпілим від агресії Росії українцям

Гроші будуть витрачені на забезпечення постраждалих місцями проживання і фінансами, на медичне обслуговування і психологічну підтримку.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило додаткові 74 млн доларів на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від агресії РФ.

Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

"USAID виділяють додаткові 74 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні", – написала Маркарова.

За її словами, це додаткове фінансування буде спрямовано на забезпечення постраждалих українців предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансами, а також дозволить отримати необхідне медичне обслуговування та психологічну підтримку.

Нагадаємо, під час візиту до Сполучених Штатів Олена Зеленська обговорила з партнерами підтримку постраждалих від війни українців. Ішлося про лікування українських дітей у США і протезування в американських клініках, а також низку освітніх ініціатив та допомогу внутрішнім переселенцям.