Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
ГоловнаСуспільствоВійна

Від ранкової атаки на Миколаїв постраждали освітні заклади і житлові будинки (оновлено)

Обстріл практично повністю зруйнував ще одну школу. 

Від ранкової атаки на Миколаїв постраждали освітні заклади і житлові будинки (оновлено)
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

Вночі 28 липня окупанти знову обстріляли Миколаїв. Про це повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич.

“Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!” – написав мер о 4:35.

Оновлення. Сєнкевич повідомив деталі російського обстрілу. Унаслідок атаки руйнувань зазнали житлові будинки та освітні заклади.

"Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", – заявив він.

Боєприпаси влучили також на територію приватного підприємства – там загорілись залишки шроту. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. 

На цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Нагадаємо, ввечері 27 липня ворог знов атакував Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

Унаслідок ранкових обстрілів у місті пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, торговельні павільйони на одному з ринків та дачні будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також