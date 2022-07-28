Від ранкової атаки на Миколаїв постраждали освітні заклади і житлові будинки (оновлено)

Вночі 28 липня окупанти знову обстріляли Миколаїв. Про це повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич.

“Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!” – написав мер о 4:35.

Оновлення. Сєнкевич повідомив деталі російського обстрілу. Унаслідок атаки руйнувань зазнали житлові будинки та освітні заклади.

"Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", – заявив він.

Боєприпаси влучили також на територію приватного підприємства – там загорілись залишки шроту. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

На цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Нагадаємо, ввечері 27 липня ворог знов атакував Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

Унаслідок ранкових обстрілів у місті пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, торговельні павільйони на одному з ринків та дачні будинки.