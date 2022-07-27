Загиблих і поранених немає.

Унаслідок ранкових обстрілів у Миколаєві пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, торговельні павільйони в одному з ринків та дачні будинки.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

"У результаті сьогоднішніх обстрілів пошкоджень зазнали близько десяти багатоповерхових будинків. У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Наразі працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ оглядають пошкодження. Усім, кому необхідно, буде видана плівка та ОСБ-плити", − написав він.

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Зазначається, що також пошкодження зазнали торговельні павільйони в одному з ринків та дачні будинки.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району. Поліція розпочала кримінальні провадження за фактами чергових обстрілів Миколаївщини.