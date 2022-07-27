Росіяни випустили "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні, - розвідка

Російські окупанти випустили спеціальний "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Кремлівські пропагандисти підготували "спеціалізоване видання" на 14 сторінках від назвою "Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеточному уряду"
У методичці Кремля даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.
"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: «селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність») з відповідним набором термінології: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне", - зазначили в Міноборони.
Щодо "практичних порад", то росіяни повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії:
- Давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;
- Навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську;
- При обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти;
- Організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;
- При виявлені ознак корупції не повідомляйте керівництву і правоохоронним органам;
- Не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання;
- Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;
- Збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;
- Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;
- Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;
- Використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.
"Загалом, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги", - зазначили в Міноборони.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині.