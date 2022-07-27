Росіяни випустили "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні, - розвідка

У методичці Кремля даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках.

Російські окупанти випустили спеціальний "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Кремлівські пропагандисти підготували "спеціалізоване видання" на 14 сторінках від назвою "Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеточному уряду"

У методичці Кремля даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: «селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність») з відповідним набором термінології: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне", - зазначили в Міноборони.

Щодо "практичних порад", то росіяни повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії:

Давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;

Навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську;

При обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти;

Організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;

При виявлені ознак корупції не повідомляйте керівництву і правоохоронним органам;

Не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання;

Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;

Збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;

Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;

Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;

Використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.

"Загалом, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині.