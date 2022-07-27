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Росіяни випустили "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні, - розвідка

У методичці Кремля даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках.

Росіяни випустили "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні, - розвідка
Ілюстративне фото
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Російські окупанти випустили спеціальний "довідник" для зрадників і колаборантів в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Кремлівські пропагандисти підготували "спеціалізоване видання" на 14 сторінках від назвою "Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеточному уряду"

У методичці Кремля даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: «селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність») з відповідним набором термінології: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне", - зазначили в Міноборони.

Щодо "практичних порад", то росіяни повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії:

  • Давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;
  • Навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську;
  • При обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти;
  • Організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;
  • При виявлені ознак корупції не повідомляйте керівництву і правоохоронним органам;
  • Не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання;
  • Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;
  • Збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;
  • Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;
  • Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;
  • Використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.

"Загалом, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині.

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