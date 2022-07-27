Головне за ніч. Середа, 27 липня

Бої на Донбасі і півдні, обстріл Харкова, просування наших захисників на Херсонщині, черговий удар ЗСУ по Антонівському мосту.

Сирени повітряної тривоги знову лунають у багатьох областях України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни завдали ракетного удару по Харкову, на Донбасі та півдні тривають бої. Окупанти намагаються перегрупуватися і поліпшити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру, зокрема, в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 40 тисяч військових. Якщо точніше – 40 070.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Уночі 27 липня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, написав в телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали", – йдеться в повідомленні.

Станом на 8:44 було відомо про шістьох постраждалих.

Про просування Збройних сил України на Херсонщині повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Наша авіація завдала чотирьох ударів по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОК, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.

"Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" – додали військові.

У ніч на 27 липня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі транспортні шляхи, які мають критичне значення для ворога.

Росія вдарила по Марганцю, Харкову і Миколаєву, на Луганщині ЗСУ зупинили наступ на шести ділянках. Ворог не припиняє ракетного терору, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Детальніше – в новині.

Російські війська зайняли маргінальні території на північний схід від Бахмута і продовжують бойові дії на схід та південь від міста, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти провели обмежену атаку на північний захід від Ізюму, ймовірно, щоб убезпечити російські тили на лінії Ізюм – Слов'янськ, а також на південний захід від Донецька, неподалік кордону із Запорізькою областю.

Учора американські аналітики повідомили, що, найімовірніше, російська армія не розвине взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут.

Інформація джерел Lb підтвердилася: наступником Ірини Венедиктової може стати нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін. Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Костіна генеральним прокурором України.

Розглянути питання призначення парламент має вже на найближчому засіданні. У разі схвалення народними депутатами кандидатури Костіна Президент підпише відповідний указ.

Наразі Костін очолює правовий комітет парламенту. Уродженець Одеси.

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