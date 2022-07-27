РФ заявляє, що ЗСУ забороняють евакуацію мешканцям Бахмута, – Центр протидії дезінформації

Зі свого боку “керівник” окупованих територій Донеччини заявив, що регіон "буде звільнено від Збройних сил України ще до кінця серпня”.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про основі фейки та дезінформації Росії за минулу добу.

Зокрема, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що “Росія готова до переговорів із Україною, але відповіді від Києва немає… очевидно, країни Заходу заборонили українській стороні домовитися з рф на основі угод, досягнутих у березні в Стамбулі”.

Також колаборант-“керівник”тимчасово окупованих територій Донецької області Даниїл Безсонов заявив, що “територію Донецької області буде звільнено від Збройних сил України ще до кінця серпня”.

Окрім того, у Міноборони РФ заявили, що “біля житлових будинків Бахмута військові ЗСУ обладнали вогневі позиції та склади боєприпасів, місцевим жителям заборонено залишати квартири, а всі спроби громадян самостійно евакуюватися до безпечних районів жорстко припиняються”.

Водночас у відомстві повідомили: “відчуваючи повну безкарність, націоналісти вилучають у людей цінне майно, а тих, хто чинить опір, звинувачують в проросійських поглядах”.

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на силові структури РФ повідомили, що “українцям-донощикам”, які “здають” своїх друзів, родичів чи знайомих, виплачують винагороду у розмірі $100.