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Росіяни збирають книги та спортінвентар для відправки на Херсонщину, - Хлань

Зокрема, росіяни збирають шахмати.

Росіяни збирають книги та спортінвентар для відправки на Херсонщину, - Хлань
Сергій Хлань

Окупанти оголосили в соцмережах збір по всій країні російської літератури, спортивного інвентарю та шахмат, ніби щоб відправити на “звільнену від нацизму” Херсонщину

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“Практично увесь день на Херсонщині перебої з орківськими зв’язком і з інтернетом. Таке місцеві фіксують не вперше і саме в ті дні, коли росіяни переганяють свою техніку або в область приїжджає хтось “крутий” з рф”, - розповів Хлань.

Крім того, педагоги Херсонщини відмовляються співпрацювати, тому окупанти активно вербують російських вчителів, обіцяючи захмарні заробітні плати. 

Він додав, що по всій окупованій області розвісили борди з російською символікою. 

Також росіяни здирають все, що пов’язано з українськими національними символами, здирають синьо-жовту фарбу, руйнують пам’ятники.

“Сальдо, мабуть, отримав “пінка” від окупаційної влади ФСБ-шників (яких самих, до речі, публічно не чути). Херсонський гауляйтер оживився і почав їздити областю, готуючись до референдуму”, - зазначив Сергій Хлань.

Як раніше повідомлялось, депутат облради Херсонщини, екснардеп Сергій Хлань розповів про чотири слабкі місця росіян в тимчасово окупованому Херсоні.

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