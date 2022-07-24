Хлань назвав 4 слабкі місця росіян у тимчасово окупованому Херсоні

Це Антонівські залізничний та автомобільний мости, а також дорога повз Нову Каховку і Дар'ївський міст.

Депутат облради Херсонщини, екснардеп Сергій Хлань розповів про чотири слабкі місця росіян в тимчасово окупованому Херсоні.

У своєму Facebook Хлань підкреслив, що ці слабкі місця, через які проходять основні шляхи постачання техніки, особового складу і зброї, мають ключове значення для рашистів.

Серед них:

Антонівський автомобільний міст біля самого Херсона.

За словами депутата, це "головна артерія, оскільки гарна дорога йде напряму до Криму".

Антонівський залізничний міст.

"Залізна дорога за 20 км до Херсона перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. При тому, в такій близькості до зони бойових дій росіяни використовують автомобільне сполучення.", - зауважив Хлань.

другий напрямок через Правобережжя.

"Це дорога повз Нову Каховку, що йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде близько 60 км по Правобережжю до Херсона. Там є і автомобільне, і залізничне сполучення", - розповів депутат облради.

Дар'ївський міст.

"Дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона і довша на 60 км, і небезпечніша, тому що потрапляє в зону дії нашої стволки, і має слабку дільницю — Дар'ївський міст. Удари по Антонівському автомобільному мосту ви вже бачили. Позавчора наші вдарили по Дар'ївському мосту, а вчора по дорозі через греблю ГЕС", - додав Хлань.

Депутат підкреслив, що обстріли цих слабких місць для росіян означають щонайбільше підготовку до оточення Херсона.

"І якщо ми будемо наполегливими, то вірю, що в один день утримання Херсона буде стільки коштувати для росіян, що вони проявлять "жест доброї волі" та залишать місто", - зауважив Хлань.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту через Дніпро.

Нещодавно українські військові знищили ще один ворожий склад боєприпасів біля Херсона.