​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов
Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
ГоловнаСуспільствоВійна

Хлань назвав 4 слабкі місця росіян у тимчасово окупованому Херсоні

Це Антонівські залізничний та автомобільний мости, а також дорога повз Нову Каховку і Дар'ївський міст.

Хлань назвав 4 слабкі місця росіян у тимчасово окупованому Херсоні
Сергій Хлань

Депутат облради Херсонщини, екснардеп Сергій Хлань розповів про чотири слабкі місця росіян в тимчасово окупованому Херсоні.

У своєму Facebook Хлань підкреслив, що ці слабкі місця, через які проходять основні шляхи постачання техніки, особового складу і зброї, мають ключове значення для рашистів.

Серед них:

  • Антонівський автомобільний міст біля самого Херсона. 

За словами депутата, це "головна артерія, оскільки гарна дорога йде напряму до Криму". 

  • Антонівський залізничний міст

"Залізна дорога за 20 км до Херсона перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. При тому, в такій близькості до зони бойових дій росіяни використовують автомобільне сполучення.", - зауважив Хлань.

  • другий напрямок через Правобережжя.

"Це дорога повз Нову Каховку, що йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде близько 60 км по Правобережжю до Херсона. Там є і автомобільне, і залізничне сполучення", - розповів депутат облради.

  • Дар'ївський міст.

"Дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона і довша на 60 км, і небезпечніша, тому що потрапляє в зону дії нашої стволки, і має слабку дільницю — Дар'ївський міст. Удари по Антонівському автомобільному мосту ви вже бачили. Позавчора наші вдарили по Дар'ївському мосту, а вчора по дорозі через греблю ГЕС", - додав Хлань.

Депутат підкреслив, що обстріли цих слабких місць для росіян означають щонайбільше підготовку до оточення Херсона.

"І якщо ми будемо наполегливими, то вірю, що в один день утримання Херсона буде стільки коштувати для росіян, що вони проявлять "жест доброї волі" та залишать місто", - зауважив Хлань.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту через Дніпро.

Нещодавно українські військові знищили ще один ворожий склад боєприпасів біля Херсона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також