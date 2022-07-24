Хлань назвав 4 слабкі місця росіян у тимчасово окупованому Херсоні

Депутат облради Херсонщини, екснардеп Сергій Хлань розповів про чотири слабкі місця росіян в тимчасово окупованому Херсоні.
У своєму Facebook Хлань підкреслив, що ці слабкі місця, через які проходять основні шляхи постачання техніки, особового складу і зброї, мають ключове значення для рашистів.
Серед них:
- Антонівський автомобільний міст біля самого Херсона.
За словами депутата, це "головна артерія, оскільки гарна дорога йде напряму до Криму".
- Антонівський залізничний міст.
"Залізна дорога за 20 км до Херсона перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. При тому, в такій близькості до зони бойових дій росіяни використовують автомобільне сполучення.", - зауважив Хлань.
- другий напрямок через Правобережжя.
"Це дорога повз Нову Каховку, що йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде близько 60 км по Правобережжю до Херсона. Там є і автомобільне, і залізничне сполучення", - розповів депутат облради.
- Дар'ївський міст.
"Дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона і довша на 60 км, і небезпечніша, тому що потрапляє в зону дії нашої стволки, і має слабку дільницю — Дар'ївський міст. Удари по Антонівському автомобільному мосту ви вже бачили. Позавчора наші вдарили по Дар'ївському мосту, а вчора по дорозі через греблю ГЕС", - додав Хлань.
Депутат підкреслив, що обстріли цих слабких місць для росіян означають щонайбільше підготовку до оточення Херсона.
"І якщо ми будемо наполегливими, то вірю, що в один день утримання Херсона буде стільки коштувати для росіян, що вони проявлять "жест доброї волі" та залишать місто", - зауважив Хлань.
Нагадаємо, днями стало відомо, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження Антонівського мосту через Дніпро.
Нещодавно українські військові знищили ще один ворожий склад боєприпасів біля Херсона.