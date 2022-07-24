Бахмутський керунок: тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я, - Генштаб

На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої в напрямку Роти – Семигір’я.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Хоч росіяни і втрачають особовий склад, але вперто намагаються встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС, додали в командуванні.

На напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське рашисти зазнали чималих втрат і відступили, не змігши покращити своє тактичне положення.

На Слов'янському напрямку загарбники вкотре спробували штурмовими діями встановити контроль над Богородичним, але це їм не вдалося.

На Краматорському українські бійці відбили штурми окупантів у напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Росіяни зазнали втрат і відступили.

Росіяни також завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але Сили оборони не дали ворогу жодних шансів на успіх, тож він поніс втрати і хаотично відступив.

За даними Генштабу, станом на 18.00 24 липня ситуація на інших напрямках фронту така:

на В олинському, Поліському та Сіверському - без суттєвих змін. Загарбники обстріляли райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.

- без суттєвих змін. Загарбники обстріляли райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області. на Харківському рашисти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдали авіаударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.

рашисти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдали авіаударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового. на Слов’янському зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного.

зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. на Краматорському росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне.

росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. на Бахмутському вороги обстріляли українські війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, нанесли авіаудар неподалік Бахмута.

вороги обстріляли українські війська біля Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, нанесли авіаудар неподалік Бахмута. на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники систематично обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські окупанти також ведуть повітряну розвідку БпЛА.

загарбники систематично обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські окупанти також ведуть повітряну розвідку БпЛА. на Південнобузькому окупанти зосередили носнов=ні зусилля, що не допустити просування українських військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва.

окупанти зосередили носнов=ні зусилля, що не допустити просування українських військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. поза пунктами базування Росія утримує три носії високоточної зброї.

Командування ЗСУ закликало українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, нині вранці Збройні Сили України відбили ракетний удар із Чорного моря. Російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Хмельницькій. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід".

У ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.