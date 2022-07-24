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Замість порожніх розмов Україні потрібно більше HIMARS, - МЗС Латвії

Повномасштабна війна почалася 5 місяців тому, нагадали у Латвії.

Замість порожніх розмов Україні потрібно більше HIMARS, - МЗС Латвії
Фото: ЕРА/UPG

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич оприлюднив заяву у зв’язку з початком шостого місяця російського вторгнення, закликавши надати Україні більше сучасної зброї.

Про це Ринкевич написав у Twitter.

"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - написав Ринкевич.

Нагадаємо, що голова Комітету збройних сил Палати представників Адам Сміт заявив, що США готові надати Україні близько 25-30 ракетних установок залпового вогню HIMARS.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хаймарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни. 

21 липня Резніков повідомив, що уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS – наша держава отримає найближчим часом ще чотири одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.

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