Замість порожніх розмов Україні потрібно більше HIMARS, - МЗС Латвії

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич оприлюднив заяву у зв’язку з початком шостого місяця російського вторгнення, закликавши надати Україні більше сучасної зброї.

Про це Ринкевич написав у Twitter.

"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - написав Ринкевич.

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2022

Нагадаємо, що голова Комітету збройних сил Палати представників Адам Сміт заявив, що США готові надати Україні близько 25-30 ракетних установок залпового вогню HIMARS.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хаймарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.

21 липня Резніков повідомив, що уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS – наша держава отримає найближчим часом ще чотири одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.