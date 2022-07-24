Терехов просить містян уникати ранкових поїздок у наземному транспорті

Міський голова Харкова Ігор Терехов просить містян за можливості уникати ранкових поїздок у наземному громадському транспорті з міркувань безпеки.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Побудуйте свій графік пересування містом у такий спосіб, щоб мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті. Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування", - сказав Терехов.

Він нагадав, що минулого тижня російські окупаційні війська двічі обстрілювали вранці зупинки громадського транспорту, що спричинило загибель шести мирних жителів, зокрема 13-річного хлопчика. 15-річна сестра підлітка та ще 25 людей були поранені. Терехов повідомив, що дівчина пішла на поправку й лікарі сподіваються на її якнайшвидше одужання.

Харківський мер також запевнив, що ті, хто потребує допомоги, можуть її отримати.

"Якщо вам потрібні продукти чи інша допомога – працюють наші управління соцзахисту та волонтерські організації. Ви завжди можете туди звернутися і вам допоможуть", - пообіцяв Терехов.

Нагадаємо, що 23 липня вранці російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру і університет Харкова з реактивних систем залпового вогню. Постраждала одна людина.

21 липня окупанти обстріляли Харків. Через ворожі обстріли спалахнуло п’ять пожеж, загинуло четверо людей.