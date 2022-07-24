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США розглядають питання про оголошення РФ спонсором тероризму, - Брінк

Відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

США розглядають питання про оголошення РФ спонсором тероризму, - Брінк
Фото: Пресслужба посольства США в Україні

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну. 

Про це надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства», – сказала Брінк.

Посол наголосила, що США запровадили «безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій», і продовжуватимуть це робити.

Резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав цю резолюцію. Однак це голосування не означає остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, – відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

Нагадаємо, що комітет Палати представників Конгресу США вніс на розгляд законопроєкт, що, серед іншого, передбачає призначення координатора, відповідального за відстеження та каталогізацію воєнних злочинів Росії в Україні.

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