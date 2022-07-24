Укрзалізниця призначила на 24 липня евакуаційний рейс

АТ "Укрзалізниця" призначило на 24 липня один евакуаційний рейс із Покровська, що на Донеччині, до Львова.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

"Додаткові евакуаційні рейси: 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що влада працює над організацією 4 евакуаційних коридорів з тимчасово окупованих територій регіону, і в цьому напрямку "є перспективи".

Також з початку широкомасштабної війни в лютому Мінреінтеграції вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій понад 350 тисяч цивільних українців.