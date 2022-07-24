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Укрзалізниця призначила на 24 липня евакуаційний рейс

Поїзд їхатиме із зупинкою в Дніпрі.

Укрзалізниця призначила на 24 липня евакуаційний рейс
Фото: EPA/UPG

АТ "Укрзалізниця" призначило на 24 липня один евакуаційний рейс із Покровська, що на Донеччині, до Львова.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

"Додаткові евакуаційні рейси: 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що влада працює над організацією 4 евакуаційних коридорів з тимчасово окупованих територій регіону, і в цьому напрямку "є перспективи".

Також з початку широкомасштабної війни в лютому Мінреінтеграції вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій понад 350 тисяч цивільних українців.

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