Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

А окупант-очевидець вирішив розповісти про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян. Згодом розмову окупантів перехопили співробітники української спецслужби.

"Мама, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 "двохсотих". Тому що вони на танку дивилися усе кіно. Коротше, у башту скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало", - скаржиться окупант.

Нагадаємо, що авіація Збройних сил України протягом бойового дня 23 липня завдала шість ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки і опорному пункту.