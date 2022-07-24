Біля Лисичанська артилеристи накрили вогнем ОМОН із Сахаліна, – Гайдай

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. За останні тижні ЗСУ вразили декілька складів із боєприпасами та скупчень окупантів у Луганській області.

Багато успішних влучань є і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше, заявив у телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються. А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію", – написав він.

Йдеться про ОМОН із Сахаліна.

"Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено", – стверджує Гайдай.

Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію і ракетний та артилерійський терор мирного населення. Упродовж 23 липня вони здійснили чотири ракетні та один авіаудар.

Нагадаємо, ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Росіяни стріляли по військовій та цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяли штурмову та армійську авіацію. З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад.