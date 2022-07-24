Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов
Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна
Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Лисичанська артилеристи накрили вогнем ОМОН із Сахаліна, – Гайдай

Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога.

Біля Лисичанська артилеристи накрили вогнем ОМОН із Сахаліна, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. За останні тижні ЗСУ вразили декілька складів із боєприпасами та скупчень окупантів у Луганській області.

Багато успішних влучань є і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше, заявив у телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються. А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію", – написав він.

Йдеться про ОМОН із Сахаліна. 

"Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено", – стверджує Гайдай.

Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію і ракетний та артилерійський терор мирного населення. Упродовж 23 липня вони здійснили чотири ракетні та один авіаудар.

Нагадаємо, ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Росіяни стріляли по військовій та цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяли штурмову та армійську авіацію. З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також