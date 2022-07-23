Головне за день. Субота, 23 липня

Ракетами по зерновій угоді, наступ на Бахмут, ворожі обстріли і знищений штаб окупантів. Яким запам’ятається 150-й день повномасштабної війни.

Учора угоду підписали - сьогодні порт обстріляли. Об 11-й ранку в Одесі пролунала серія вибухів.

"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту", - написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, вчора в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". В ООН заявили, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав російську ракету по Одесі плювком Путіна в обличчя Гутеррешу та Ердогану, які допомагали укласти угоду. Він закликав ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань щодо зернового коридору.

Унаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа у насосній станції.

Повідомляється, що ударна хвиля пошкодила будинки навколо порту. В саме сховище зерна влучання не було.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, незважаючи на сьогоднішній ракетний удар по Одеському порту, Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море.

Сьогоднішній ракетний удар в черговий раз показав світу справжні наміри Росії, відзначив урядовець. Саме тому українська сторона підписувала угоду про "зерновий коридор" з ООН і Туреччиною, а не безпосередньо з Росією.

Росія провину, звісно ж, не визнала. За словами міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара, росіяни стверджують, що не мають абсолютно ніякого відношення до атаки на одеський порт.

"У контакті, який ми встановили з РФ, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки і дуже уважно і детально вивчають це питання. Ми також стурбовані тим, що такий інцидент стався відразу після підписання вчорашньої угоди щодо відвантаження зерна. Проте ми продовжуємо виконувати свої обов’язки в межах домовленості, якої ми досягли і ми також висловлювалися на наших зустрічах, що ми за те, щоб сторони спокійно і терпляче продовжували співпрацювати тут", - зазначив Хулусі Акара.

Турецький міністр підкреслив, що вся світова громадська думка також очікує якнайшвидшого початку впровадження домовленостей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Противник прагне створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інші. Біля Богородичного силами розвідувальної групи намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

Вночі і вранці 23 липня військові РФ завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли з артилерії Авдіївку та Торецьк, де загинув місцевий житель.

"Росіяни не припиняють обстрілів населених пунктів Донеччини. Вночі та раннім ранком гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці. Близько 6-ї ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк − пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя", − написав у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей.

“Сьогодні увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва”, – повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС.

Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток.

Російські окупанти вранці в суботу, 23 липня, обстріляли чотири громади Сумщини.

"Ніч в області, попри тривоги, була тихою. Але на ранок ситуація така: Юнаківська громада – близько 20 приходів з артилерії по громаді після 6-ї ранку. Миропільська громада: о 6:30 розпочався мінометний обстріл громади, 10 приходів. Білопільська громада: після 7-ї ранку було два приходи з гранатомета. Також після 7-ї ранку був мінометний обстріл, 4 приходи, по околицях одного з населених пунктів Хотінської громади", - повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Українські військові 23 липня знищили штаб російського полку у тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

"Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків", – зазначив у Facebook керівник ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. У такий спосіб українським захисникам вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу Росії.

Як не одне, то друге — як не ковід, то мавпяча віспа. Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила оголосити спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус у Twitter.

"У світлі епідемії мавпячої віспи, що має понад 16 тис. зареєстрованих випадків із 75 країн і територій, я знову скликав надзвичайний комітет. Виходячи з критеріїв міжнародних правил охорони здоров’я, я вирішив оголосити цей спалах надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення", - заявив Гебреїсус.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!