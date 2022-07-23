Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини

Вони заявили, що "дуже уважно і детально" вивчають це питання.

Росіяни стверджують, що не мають абсолютно ніякого відношення до атаки на одеський порт.

Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

"У контакті, який ми встановили з РФ, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки і дуже уважно і детально вивчають це питання. Ми також стурбовані тим, що такий інцидент стався відразу після підписання вчорашньої угоди щодо відвантаження зерна. Проте ми продовжуємо виконувати свої обов’язки в межах домовленості, якої ми досягли і ми також висловлювалися на наших зустрічах, що ми за те, щоб сторони спокійно і терпляче продовжували співпрацювати тут", - зазначив міністр.

Він також сказав, що після ракетного удару відбулася телефонна розмова з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим.

"Вони заявили, що одна з ракетних атак потрапила в один із силосів, а інша впала в районі поблизу силосу, але жодного негативного впливу на вантажопідйомність та здатність доків не відбулося і, що важливо, діяльність там може продовжуватися", - сказав Акар.

Турецький міністр підкреслив, що вся світова громадська думка також очікує якнайшвидшого початку впровадження домовленостей.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по сховищу зерна в одеському порту. Його атакували крилатими ракетами.

Також міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що попри удар по Одесі Україна продовжить підготовку до експорту зерна.