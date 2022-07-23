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Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов

Тиждень тому евакуювали 943 особи.

Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов
Фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляє, що влада працює над організацією 4 евакуаційних коридорів з тимчасово окупованих територій регіону, і в цьому напрямку "є перспективи".

Про це Синєгубов заявив на брифінгу в суботу, 23 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми постійно запитуємо через Офіс президента, через профільне міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Наразі ми запитали чотири маршрути знову. Попередньо, дуже попередньо, є перспективи в цьому напрямі (скажу так, дуже обережно), і ми чекаємо. Як тільки буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо", - сказав він.

Голова ОВА нагадав також, що наразі на одному з напрямків вдається здійснювати евакуацію щотижня. Так, минулого понеділка евакуювали 943 особи, зокрема 16 дітей.

Нагадаємо, що за словами Синєгубова, російським окупантам не вдалося просунутися Харківщиною з того часу, як ЗСУ відкинули ворога.

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