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Унаслідок обстрілу чотирьох районів Харківщини загинула жінка

Поранення отримали чотири людини.

Унаслідок обстрілу чотирьох районів Харківщини загинула жінка
Наслідки обстрілів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах Харківської області.

Про це повідомив у Тelegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів”, − йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Внаслідок обстрілу загорілися 30 гектарів пшениці. Фермери та місцеві мешканці гасили вогонь власноруч.

У Богодухівському районі під ударами росіян опинилися приватні будинки, господарчі споруди. Протягом доби виникали кілька пожеж.

“На жаль, в Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, чотири людини поранені”, − підсумував він.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли Харків. Окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів пошкоджені житловий будинок і офісні приміщення, постраждала людина. 

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