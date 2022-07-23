Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах Харківської області.
Про це повідомив у Тelegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів”, − йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу загорілися 30 гектарів пшениці. Фермери та місцеві мешканці гасили вогонь власноруч.
У Богодухівському районі під ударами росіян опинилися приватні будинки, господарчі споруди. Протягом доби виникали кілька пожеж.
“На жаль, в Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, чотири людини поранені”, − підсумував він.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли Харків. Окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів пошкоджені житловий будинок і офісні приміщення, постраждала людина.