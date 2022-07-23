Головне за ніч. Субота, 23 липня

Удари по Кіровоградщині, обстріли Харкова і Дніпропетровщини, звільнення з полону волонтерів.

Уночі сирени повітряної тривоги знову лунали по всій Україні, зокрема в столиці — після чотирьох діб перепочинку.

По Кіровоградський області росіяни вдарили 13 ракетами (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Унаслідок удару є загиблі й поранені, пошкоджені аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці".

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами... Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема у військовий аеродром “Канатове” та в один з об’єктів “Укрзалізниці”. Є загиблі і поранені", − повідомив у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ успішно відбили штурм ворога у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська.

Натомість противник продовжує бити ракетами по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 липня – у новині.

Сьогодні вранці російські військові вкотре обстріляли Харків.

Міській голова Ігор Терехов у Telegram повідомив про декілька сильних прильотів у центрі міста.

"Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться", − зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що стан постраждалого − легкий. Окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів пошкоджені житловий будинок і офісні приміщення.

Уночі ворожі війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

"Ніч затяжних тривог і обстрілів… Російські війська ударили по двох районах області − Нікопольському та Криворізькому", − написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що Червоногригорівську громаду накрили з "Градів". Випустили до 20 снарядів. Минулося без жертв та руйнувань.

Окупанти упродовж доби вели масовані обстріли десяти областей України, а в суботу зранку атакували низку регіонів на сході й півдні країни.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 23 липня.

Сьогодні зранку ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Стались займання на території складського приміщення і сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих, зазначається в зведенні.

Із полону “ДНР” звільнено 32 водіїв-волонтерів, які возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя.

Волонтерів незаконно утримували на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому селі Оленівка Донецької області більше трьох місяців, повідомила голова правління ГО “Zmina. Центр прав людини” Тетяна Печончик.

“До затриманих застосовували тортури, камери були переповнені, їжі та води не вистачало, а від в’язнів вимагали грошей, щоб “покращити умови перебування”, - розповіла вона.

У полоні волонтерів збиралися судити за статтями про тероризм “законодавства ДНР”, які передбачають до 20 років ув’язнення. Спочатку в списку затриманих було 22, потім 25 осіб, згодом він збільшився до 33.

Сподіваємось, хороших новин ставатиме все більше.

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