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З полону “ДНР” звільнено 32 водіїв-волонтерів, - Тетяна Печончик

Щоб звільнити волонтерів, була запущена інформаційна кампанія “Волонтер - не терорист”. 

З полону “ДНР” звільнено 32 водіїв-волонтерів, - Тетяна Печончик
Фото: Тетяна Печончик

З полону “ДНР” звільнено 32 водіїв-волонтерів, які возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя.

Про це повідомила голова правління ГО “Zmina. Центр прав людини” Тетяна Печончик.

Волонтерів незаконно утримували на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому селі Оленівка Донецької області більше трьох місяців.

“До затриманих застосовували тортури, камери були переповнені, їжі та води не вистачало, а від в’язнів вимагали грошей, щоб “покращити умови перебування”, - повідомила Печончик. 

Вона додала, що у полоні волонтерів збиралися судити за статтями про тероризм “законодавства ДНР”, які передбачають до 20 років ув’язнення.

Спочатку в списку затриманих було 22, потім 25 осіб, згодом він збільшився до 33.

Наразі відомо про звільнення 32 водіїв-волонтерів. Один з них, Сергій Тарасенко, досі в полоні.

Нагадаємо, гуманітарний працівник з Великобританії Пол Юрі загинув у полоні “ДНР”. За наявною інформацією він помер ще 10 липня.

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