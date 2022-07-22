З полону “ДНР” звільнено 32 водіїв-волонтерів, - Тетяна Печончик

З полону “ДНР” звільнено 32 водіїв-волонтерів, які возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя.
Про це повідомила голова правління ГО “Zmina. Центр прав людини” Тетяна Печончик.
Волонтерів незаконно утримували на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому селі Оленівка Донецької області більше трьох місяців.
“До затриманих застосовували тортури, камери були переповнені, їжі та води не вистачало, а від в’язнів вимагали грошей, щоб “покращити умови перебування”, - повідомила Печончик.
Вона додала, що у полоні волонтерів збиралися судити за статтями про тероризм “законодавства ДНР”, які передбачають до 20 років ув’язнення.
Спочатку в списку затриманих було 22, потім 25 осіб, згодом він збільшився до 33.
Наразі відомо про звільнення 32 водіїв-волонтерів. Один з них, Сергій Тарасенко, досі в полоні.
Нагадаємо, гуманітарний працівник з Великобританії Пол Юрі загинув у полоні “ДНР”. За наявною інформацією він помер ще 10 липня.