Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили”, - повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що зараз Україна не тільки може відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігає для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили президента у стовідсотковому контролі підходів до портів України.

“Довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля”, - подякував Зеленський.

Він зазначив, що текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України.

Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року.

У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.

Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають.

І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

“Для всіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей”, - наголосив Зеленський.

Президент України подякував всім нашим воїнам, які очистили від ворога Зміїний, захищають Одесу й Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію.

“Готуємося до старту вже завтра другого київського Саміту перших леді та джентльменів. Ця ініціатива першої леді України була заснована минулого року й довела, що може спрямувати м’яку силу дружин і чоловіків лідерів держав для розв’язання різних проблем національного та глобального масштабу. Цьогоріч саміт буде присвячений темі післявоєнного відновлення України. І це не просто про відбудову. Це про повернення людей, тобто про переселенців, які не мають стати біженцями. Про всю необхідну допомогу й реабілітацію для тих, хто постраждав від війни. І про відродження соціального життя в громадах і містах, які були розбиті окупантами”, - розповів Зеленський.

Він додав, що в межах Саміту й на основі нашої державної благодійної платформи United24 уже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі для України.

“Не буду зараз розкривати всього, що підготовлено першою леді України та її командою, але відчуваю, що з дипломатичного погляду це буде потужна подія”, - пообіцяв президент.

Також сьогодні Зеленський говорив з Борисом Джонсоном про безпеку й оборонну співпрацю. Наразі Україна очікує на новий пакет військової підтримки.

Ввечері Володимир Зеленськийпідписав черговий указ про нагородження 180 учасників бойових дій державними нагородами, з них 100 – посмертно.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Приморської міської військової адміністрації в Запорізькій області.