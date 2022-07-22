З інтерв'ю ви також дізнаєтеся, чому САП — це історія про західну зброю.

Проєкт «Український свідок» опублікував на своєму Youtube-каналі інтерв'ю з Віталієм Шабуніним, головою правління центру протидії корупції (ЦПК), громадським діячем, блогером.

З цього інтерв’ю ви дізнаєтесь:

- Яку користь можуть приносити на фронті блогери і інші публічні особи?

- Як один грамотний продакт-менеджер може покращити забезпечення цілого батальйону армії?

- Чому кваліфіковані анестезіологи стають саперами в ТРО і чому для армії це погано?

- Чому ЗСУ має потенціал для розвитку і буде розвиватись, а російська армія — ні?

- Чому САП — це історія про західну зброю?

- Чи варто під час війни ставити питання владі чи краще не розгойдувати човника?

- За яким принципом ЦПК комунікує з владою і чому вона застосовує публічний конфлікт тільки в крайньому випадку?

Та багато іншого.

Наразі Віталій є бійцем одного з київських ТРО. Ще за місяць до повномасштабного вторгнення разом з командою він розробив протокол дій і винайняв приміщення для роботи в Івано-Франківській області. «Коли розвідка трьох країн каже, що буде повномасштабне вторгнення, коли це артикулює президент однієї з цих країн — вторгнення буде», — каже чоловік.

Віталій вважає, що російсько-українська війна триватиме не місяць і не два. «Саме так я і планую життя своєї родини: це надовго», — каже чоловік.

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Нагадаємо, медіапроєкт «Український свідок» запустив засновник фонду допомоги українській армії «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Волонтери фонду «Повернись живим» тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали. Тому «Український свідок» буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.