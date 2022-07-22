Захисники "Азовсталі" стали героями Lego

Захисники “Азовсталі” стали новими героями конструкторів LEGO. Фотографії фігурок у твіттері оприлюднив Ендрю Бікрафт, засновник компанії The Brothers Brick, яка є одним з ретейлерів LEGO та відома створенням "військових" конструкторів.

Фото: twitter.com/AndrewBecraft

"Морські піхотинці Міноборони, бійці Нацгвардії України, добровольці ТрО й інші захисники Азовсталі, які утримували Маріуполь майже три місяці, затримали наступ російської армії та допомогли Україні виграти битву за Київ", – написав Бікрафт.

Фото: twitter/AndrewBecraft

Серед героїв можна впізнати командира полку "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс), Святослава Паламара з позивним Калина. Також у новій колекції будуть українські парамедикині та військовий журналіст Ілля Пономаренко.

Фото: twitter.com/AndrewBecraft

Нагадаємо, після наказу військового командування зберегти життя бійців і залишити “Азовсталь” близько 2,5 тисячі українських захисників потрапили до російського полону. Голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua розповідав, що взяті в російський полон захисники “Азовсталі” живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо.

29 червня відбувся обмін полоненими, в результаті якого додому повернулись 144 українських військових, серед яких 95 оборонців Азовсталі, з яких 43 - військовослужбовці полку "Азов".