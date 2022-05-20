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Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"

Наразі триває процес евакуації загиблих героїв.

Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Фото: скріншот

У телеграм-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов" оприлюднено звернення від командира полку підполковника Дениса Прокопенка.

Він стверджує, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.

"86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі", – сказав Прокопенко.

Він наголосив, що цивільних вдалося евакуювати. Важкопоранені отримали необхідну допомогу. 

За словами Прокопенка, їх вдалося евакуювати з умовою подальшого обміну і доставки на територію, підконтрольну Україні.

"Щодо загиблих героїв – процес триває. Надіюся, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні!" – сказав командир полку "Азов".

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє військових, яких вивозять з Азовсталі.

Учора заступник командира "Азова" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що частина українських захисників все ще на Азовсталі - триває "певна операція".

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