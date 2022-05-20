Російські окупанти перешкоджають евакуації з Херсонщини, - ОВА

П'ятий день стоїть колона з людьми у бік Дніпропетровської області.

Російські війська перешкоджають евакуації людей з тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це на брифінгу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, передає "Інтерфакс-Україна".

"Проблема з виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона в бік міста Берислав, Давидів Брід… у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області. Це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", - сказав Лагута.

За його словами, окупанти не дали жодного гуманітарного зеленого коридору ні на ввезення продуктів харчування та медикаментів, ні на вивезення людей – евакуацію дитячих будинків, інтернатів, евакуацію людей похилого віку, хворих людей.

Голова ОВА наголосив, що російські окупанти штучно створили кризу із забезпеченням продуктами харчування. Продовольства, яке вони завозять із тимчасово окупованого Криму, не вистачає, а українських волонтерів вони не пропускають.

Лагута також наголосив, що на окупованій території викрадають і затримують українських активістів, блогерів.

"Інформація про те свавілля, яке чинять окупанти, фіксується, буде розслідуватися, і винних буде покарано після деокупації Херсонщини та її повного звільнення", - зазначив голова ОВА.

Лагута розповів, що він і його команда керують областю дистанційно – з Миколаєва та Кривого Рогу (сам Лагута перебуває в Миколаєві. - Ред.). Він також повідомив, що всі соціальні виплати жителі області отримують вчасно.

Нагадаємо, Херсонська область фактично з перших днів повномасштабної війни Росії проти України окупована, крім трьох територіальних громад поблизу Дніпропетровщини.

12 травня окупанти обстріляли колону біженців з Херсонщини, яка рухалась в районі Білої Криниці.